Due classi per autisti di Autolinee Toscane

L’accademia di Autolinee toscane, lo strumento formativo in house per autisti da inserire in organico della società che gestisce il trasporto pubblico locale a livello regionale, accelera ancora. Negli ultimi giorni sono partiti i corsi per altre due classi di alunni rispettivamente nel consorzio autoscuole riunite di Pontedera, per il dipartimento Nord dell’azienda, e a Siena a copertura del dipartimento Sud. Nello specifico a Pontedera sono entrati in classe 19 partecipanti, 5 donne e 14 uomini: fra questi 10 provenienti dalla provincia di Livorno, 6 da Pisa e 3 da Lucca. Quanto, invece, alla classe senese, questa è composta da 18 guidatori in erba, 15 uomini e 3 donne di età compresa fra i 22 e i 54 anni. I profili professionali e umani sono molto articolati: si va dall’ex baby sitter in cerca di un lavoro stabile a ex operai ed ex corrieri. Nella foto, il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli.