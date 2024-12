Due camion in fiamme. Salvi gli autisti

GUBBIO – Doppio intervento dei vigili del fuoco di Gaifana nelle scorse ore. Il primo si è reso necessario nella serata del 16 dicembre per un camion che si è incendiato parcheggiato vicino a un distributore di carburante in zona San Pellegrino nel comune di Gualdo Tadino. Il proprietario del mezzo era fuori e si è accorto delle fiamme che fuoriuscivano dalla cabina del camion; i pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per individuare le cause del rogo. L’altro intervento si è concretizzato alle 7 di ieri mattina, per un altro autoarticolato incendiatosi all’interno della galleria Colle del Prete nel comune di Nocera Umbra. L’autista del veicolo, la cui cabina è stata completamente distrutta, è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, evitando conseguenze personali. A supporto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Foligno.