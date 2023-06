Due arresti per spaccio di droga Nei guai anche un’insospettabile

NARNI - Due arresti per spaccio di droga eseguiti dai carabinieri, uno a Narni e l’altro ad Amelia. In due distinte operazioni i militari hanno sequestrato oltre 2 chilogrammi di hashish e diversi grammi di cocaina, inviando anche due segnalazioni in Prefettura di assuntori di stupefacenti. A Narni è stato arrestato un operaio 28enne di origini irachene, nella cui abitazione sono stati scoperti poco meno di 2 chili di hashish, suddivisi in 19 panetti, oltre ad una dose di cocaina. Il Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari. Il 28enne si è giustificando parlando di uso personale della droga, ritenuto però inverosimile dagli inquirenti proprio per l’ingente quantitativo. Segnalata in Prefettura la fidanzata. Ad Amelia è stata arrestata una 23enne del posto, ritenuta insospettabile, trovata con 80 grammi di hashish e quasi 40 di cocaina. L’arresto è stato convalidato e la giovane è tornata libera con l’obbligo di firma. Segnalato l’uomo che la ospitava temporaneamente.