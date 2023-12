Dubai, missione e polemiche. La Lega: "Serve trasparenza"

Assisi alla Cop 28 a Dubai, sindaco e delegazione della città serafica stanno dando vita, negli Emirati Arabi Uniti a una serie di iniziative. La Lega, però, attacca sulla partecipazione nonostante le rassicurazioni del Comune che spiega che la missione è stata interamente sostenuta da privati. Di "Nuovi modelli di condivisione dell’energia per la lotta al cambiamento climatico: il ruolo delle pubbliche amministrazioni e delle imprese" e dell’esperienza della nascente Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Assisi si è parlato dapprima nel padiglione Italia alla presenza del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del viceministro Vannia Gavia poi una tavola rotonda. "Il proposito è di rappresentare quello che vogliamo fare, e cioè una buona pratica di conciliazione tra la bellezza di un territorio e la concreta transizione ecologica" ha detto il sindaco Proietti. Intervenuti l’assessore comunale all’ambiente Veronica Cavallucci, la professoressa Elisa Moretti dell’Università degli Studi di Perugia, Manuel Boccolini, amministratore delegato di Manini prefabbricati Spa, Florian Castiglione, funzionario della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria. Le conclusioni del professor Daniele Porena, esperto di diritto pubblico e ambientale, docente dell’Ateneo di Perugia. "Vorremmo sapere quali sono questi sponsor e perché la cittadinanza non ne sia informata – dicono i consiglieri comunali della Lega Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli -. Serve trasparenza e rispetto nei confronti degli abitanti della città e di tutte le forze politiche. Il sindaco Proietti chiarisca il motivo reale di questo viaggio premio. Peccato che delle Comunità energetiche rinnovabili ad Assisi non ve ne sia traccia. Il sindaco ha semplicemente illustrato un ipotetico progetto sulle rinnovabili attenzionato dal Ministero".