Drogati al volante, due denunciati È raffica di contravvenzioni

La zona del folignate e l’area urbana di Perugia nel mirino della polizia stradale nel fine settimana. A Foligno è stato effettuato un attento monitoraggio lungo le principali direttrici e nelle adiacenze dei locali notturni, anche mediante l’utilizzo di un precursore, fondamentale per individuare eventuali assuntori di sostanze stupefacenti. Controllati 87 automobilisti, riscontrando in due casi la positività all’uso di stupefacenti. Uno di questi, 20enne e neopatentato, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti dello stato di alterazione psico-fisica e, per questo motivo, è stato denunciato alla magistratura. Al giovane, inoltre, è stata ritirata la patente di guida e sono stati decurtati 20 punti. L’altro conducente, un 30enne italiano, si è invece sottoposto al test che ha dato esito positivo. Anche per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente di guida.

A Perugia gli agenti della Questura e della polizia locale hanno effettuato 49 posti di controllo al fine di monitorare le condotte di guida. Numerosi anche gli esercizi pubblici controllati dal personale della polizia locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative alle fasce orarie per la vendita e somministrazione di alcolici, oltre, ovviamente, al divieto vendita di bevande alcoliche ai minori.Assicurato anche un controllo del rispetto dei limiti di emissione sonora da parte degli esercizi pubblici per scongiurare situazioni di disturbo della quiete pubblica. Complessivamente sono state identificate 1539 personee controllati 385 veicoli. Sono stati, invece, 21 gli esercizi pubblici monitorati al fine di verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare circa il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche. Elevate anche 34 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada.