Venti chili di droga in casa, arrestato

Terni, 20 settembre 2023 – Ternano 31enne arrestato dalla Guardia di Finanza in quanto trovato in possesso di ben venti chilogrammi di droga tra hashish e marijuana.

Le fiamme gialle impegnate in specifici servizi antridroga hanno notato e sottoposto a controllo il 31enne, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga ma il suo nervosismo ha spinto i finanzieri a perquisire l’abitazione. E qui, in un armadio, sono stati scovati 145 panetti e 23 ovuli di hashish per un totale di oltre 14.5 chilogrammi e 6 buste di cellophane e diversi involucri più piccoli di marijuana per un totale di oltre 5.5 chili, nonché un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 575 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato e la droga sequestrata. Dall’inizio dell’anno, per reati di droga, i finanzieri di Terni hanno denunciato 8 persone; 58 quelle segnalate per assunzione di stupefacenti.