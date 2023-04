Droga sotterrata nel bosco Tre chili e mezzo di ’coca’ rinvenuti dai carabinieri

di Cristina Crisci

Circa tre chili e mezzo di cocaina sotterrati in un bosco in zona Uppiano, nelle colline sopra di Città di Castello. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia tifernate hanno arrestato - per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di stupefacenti - un ragazzo di nazionalità albanese di 24 anni (F.K.) residente a Sansepolcro, ma domiciliato da tempo a Città di Castello. Il giovane è stato associato al carcere di Capanne, a Perugia.

L’operazione ha avuto inizio proprio con il rinvenimento di tre chili e quattrocento grammi del quantitativo di cocaina che era stata ben nascosta, sotto terra, in una boscaglia appena fuori dal centro, nelle colline tra Montesca e Uppiano. Considerato il grosso quantitativo di droga sequestrata sono tuttora in corso le indagini, coperte da massimo riserbo, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia.

L’obiettivo adesso è, infatti, quello di ricostruire i canali e l’organizzazione di spaccio che, secondo i carabinieri, serviva a rifornire di cocaina non solo l’Altotevere e la Valtiberina toscana. Le indagini intraprese hanno per ora portato a individuare le responsabilità circa il possesso dello stupefacente a carico del cittadino di origine albanese, che è stato fermato e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso.

La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione dove vive il ragazzo ha consentito ai militari dell’Arma di sequestrare altri 50 grammi della stessa sostanza, suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre a bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento, "tutto riconducibile alla massiccia e fiorente attività di spaccio posta in essere dal ventiquattrenne", riferiscono i carabinieri in una nota diramata nella giornata di ieri.

Dichiarato in stato di arresto per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 24enne di nazionalità albanese è stato trasferito in carcere a Capanne, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si attendono ulteriori sviluppi investigativi sulla vicenda già a partire dai prossimi giorni.