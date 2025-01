Droga, pistola clandestina e duemila euro di contanti: arrestato un cinquantenne

Assisi, 6 gennaio 2025 - La Polizia di Assisi ha arrestato un uomo di cinquant'anni trovato in possesso di droga, una pistola illegittimamente detenuta e più di 2000 euro in contanti.

Ad insospettire le forze dell'ordine, mentre erano impegnate in un servizio mirato di osservazione con il contributo dal personale del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, un veicolo sospetto. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito intimando al conducente di fermarsi.

Sottoposto a perquisizione, estesa anche all’autovettura, l'uomo è stato trovato in possesso di 64 grammi di cocaina, suddivisi in involucri di diverse dimensioni, marijuana, per un peso di oltre 443 grammi, sostanza da taglio, 4 bilancini di precisione, oltre 2.000 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, alcune banconote “fac-simile”, 5 artifici pirotecnici di genere non consentito e una pistola calibro 22, illegittimamente detenuta e con matricola occultata, con 23 munizioni dello stesso calibro.