Droga nelle ’tavolette’ di cioccolata. Arrestato al casello dell’Autostrada

Hashish “camuffato“ da cioccolata, contenuto nelle confezioni-tavoletta di note marche del più apprezzato dei prodotti dolciari. Il trucco non è servito al conducente di un’auto che è stato fermato e arrestato dalla guardia di finanza provinciale al casello autostradale di Attigliano. Le fiamme gialle, in servizio a disposizione del numero di pubblica utilità 117 presso il casello dell’A1, hanno individuato un’auto che, oltrepassando la barriera del casello stesso, procedeva ad un’andatura incerta. Tale comportamento ha suscitato la curiosità dei finanzieri, che hanno deciso di fermare il veicolo per un controllo. Il guidatore, cittadino italiano, ha palesato subito nervosismo. Dalla successiva ispezione del veicolo, nel vano portaoggetti, i finanzieri hanno rinvenuto cinque involucri, quattro dei quali riproducenti per confezionamento tavolette di note marche di cioccolato, contenenti però hashish per un peso complessivo di oltre cinquecentocinquanta grammi, nonché un involucro cilindrico contenente circa ventotto grammi di marijuana. L’uomo è stato anche trovato in possesso di 1625 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della Procura è quindi scattato immediatamente l’arresto con il conseguente sequestro di soldi e droga. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto come misura cautelare nei confronti dell’uomo il divieto di dimora nella provincia ternana.