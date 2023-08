Droga nascosta anche sottoterra a Umbertide: due giovani arrestati

Spacciavano droga, in particolare hashish e cocaina ad Umbertide e dintorni. Per questo i carabinieri del Nucleo operativo di Città di Castello hanno arrestato un marocchino di 22 anni ed un italiano di 18 entrambi residenti in città, "responsabili - si legge in una nota - di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio". I due giovani sono stati beccati dopo una serie di controlli, pedinamenti ed appostamenti, anche nell’ambito dei servizi di controllo del territorio a Umbertide e in tutto l’Altotevere: "L’attività che ha portato all’arresto - continua infatti la nota - era iniziata alcuni giorni prima dell’arresto con l’attivazione di un servizio per identificare l’area dove i due, già individuati come soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti a Umbertide e zone limitrofe, nascondessero le loro riserve di droga". I militari hanno utilizzato "idonei supporti tecnici per individuare la zona di interesse" dove nella sera di martedì è scattata la trappola: quando i due spacciatori si sono recati presso il nascondiglio dove conservavano la droga – due involucri occultati nel terreno – sono stati subito bloccati dai militari. "Nei due involucri – conclude la nota dei carabinieri – sono stati rinvenuti rispettivamente 170 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tutta sottoposta a sequestro". I due arrestati sono stati processati con rito direttissimo dinanzi al Tribunale di Perugia che ha convalidato gli arresti.

Pa.Ip.