Ketamina e cocaina, 48 dosi di droga trovati a casa di un minorenne

Terni, 4 agosto 2023 – Un minorenne, fermato casualmente dalla polizia per un normale controllo nella zona della “movida” ternana, deteneva in casa 37 sacchetti di ketamina (potente anestetico usato anche per gli animali ma che viene utilizzato pure come sostanza stupefacente) e 11 dosi di cocaina, per un totale di 12 grammi.

Il minore, già indagato in passato per detenzione di stupefacenti, è stato nuovamente denunciato al Tribunale dei minorenni. Era insieme ad una ragazza, trovata in possesso di una dose di hashish e per questo segnalata in Prefettura come assuntrice di droga, quando è stato fermato dalla polizia, impegnata proprio in controlli antidroga. Incalzato dagli agenti, il giovanissimo ha ammesso di detenere sostanze stupefacenti in casa. E' quindi scattata la perquisizione domiciliare che ha portato a galla le dosi cocaina e i sacchetti di ketamina.