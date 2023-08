Droga e anabolizzanti in casa in due denunciati dai carabinieri

TERNI - Custodia in carcere per un pusher già agli arresti domiciliari e due denunce per detenzione di droga e anabolizzanti. E’ il bilancio di due distinte operazioni dei carabinieri nel contrasto alla diffusione di stupefacenti, fenomeno che desta grandissimo allarme sociale. Si sono aperte le porte del carcere per un 41enne che era ai ‘domiciliari’ dai primi di luglio per detenzione di circa un chilo di cocaina nel suo giardino. L’uomo è stato sorpreso per tre volte dai carabinieri in compagnia di pregiudicati non appartenenti al suo nucleo familiare: per questo il gip ha sostituito i domiciliari con la custodia cautelare in carcere. In una diversa operazione i militari hanno scovato 7 grammi di hashish, uno di cocaina e 3 confezioni di anabolizzanti in casa di due iracheni incensurati, di 32 e 24 anni. I due sono stati denunciati per detenzione a fini di spaccio e ricettazione di farmaci, probabilmente rubati.