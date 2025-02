Droga e alcol alla guida: denunciate 9 persone, ritirate 8 patenti

PERUGIA - È di nove persone denunciate, otto patenti ritirate e due segnalazioni alla prefettura per droga il bilancio dei controlli disposti dal comando provinciale dell’Arma nel Perugino. A Fratta Todina, un 64enne, alla guida dell’autoa, è risultato in stato di ebbrezza con un tasso pari a 1.93 grammi per litro, per cui gli è stata ritirata la patente. A Marsciano un 52enne, risultato con la patente revocata, è stato denunciato per essersi sottratto agli accertamenti per droga. A Deruta un 25enne e un 31enne sono stati trovati in possesso rispettivamente di 2,3 grammi circa di hashish e 2,4 di marijuana. A Castiglione del Lago, fermati un 35enne e un 22enne, che, in distinte situazioni controllati alla guida, sono risultati in stato di ebbrezza con tassi pari a 1.33 e 1.45 grammi per litro (patenti ritirate). A Piegaro, una 37enne controllata dopo un incidente è stata sorpresa alla guida della propria auto in stato di ebbrezza, per cui le è stata ritirata la patente di guida. A Spoleto, una 26enne del posto è stata trovata in possesso di un involucro di metanfetamina, per un totale di 16 grammi, la donna è stata denunciata. A Monteleone di Spoleto, un 35enne di fuori regione, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso ì pari allo 0,80 grammi per litro, ritirata la patente. A Deruta, un 28enne e un 24enne, sono stati trovati dai carabinieri con tassi pari a 1.36 e 1,46 grammi per litro. Patente ritirata anche per loro.