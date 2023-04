Città di Castello, sequestrati oltre 3 chili di droga in un bosco

Città di Castello (Perugia), 2 aprile 2023 - I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 3 chili e 400 grammi di cocaina nascosti in un bosco alle porte di Citta' di Castello. I militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia altotiberina sono poi risaliti al presunto proprietario dello stupefacente, un 24enne albanese, residente a Sansepolcro, ma domiciliato a Città di Castello.

Nella sua abitazione i carabinieri hanno recuperato altri 50 grammi di cocaina, divisa in dosi, e materiale vario per il confezionamento. Ulteriore conferma, secondo i carabinieri, della fiorente attivita' di spaccio del giovane. Il 24enne e' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Considerato il grosso quantitativo di droga sequestrata, sono tuttora in corso le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia, per stabilire anche i canali e l'organizzazione di spaccio che serviva sicuramente non solo nell'Alta Valle del Tevere.