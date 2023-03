Viaggiano a duecento all’ora con 13 chili di droga in auto: fermati e arrestati

La droga sequestrata dai carabinieri

Droga in carcere nascosta negli involtini di bresaola: tre denunce

Per approfondire:

Perugia, 29 marzo 2023 – Maxi sequestro di eroina e cocaina in Umbria. I carabinieri di Perugia hanno intercettato un'automobile che stava trasportando 13 chili di stupefacente. I militari dell'Arma hanno notato una vettura di grossa cilindrata sfrecciare a 190 chilometri orari sul raccordo autostradale Bettolle-Perugia, in direzione di Perugia, e si sono messi all'inseguimento della vettura. A Castiglione del Lago, con la collaborazione della polizia stradale, sono riusciti a fermare la vettura. I carabinieri hanno identificato un uomo e una donna, rispettivamente di 43 e 35 anni, entrambi con passaporto portoghese ma residenti in Lussemburgo.

Successivamente è stata eseguita una approfondita perquisizione dei due passeggeri e del veicolo, a conclusione della quale, sono stati rinvenuti, nascosti nel bagagliaio, 670 ovuli di stupefacente, per un peso complessivo di oltre 13 chili di droga tra eroina e cocaina. Qualora immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre un 1 milione di euro. I due cittadini portoghesi, su disposizione della Procura della Repubblica di Perugia, si trovano ora nel carcere perugino di Capanne. Sono in corso approfondimenti per capire la destinazione del carico dello stupefacente.