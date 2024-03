Droga al figlio in cella. Madre arrestata

ORVIETO Portava la droga in carcere al figlio detenuto: arrestata dalla polizia penitenziaria una 56enne trovata in possesso, complessivamente, di 110 grammi di hashish. La donna, M.F., è stata perquisita durante il controllo operato sui familiari in ingresso al penitenziario per i colloqui. E’ stato il cane antidroga a soffermarsi sulla donna, in possesso di 10 grammi di stupefacente. La perquisizione è stata poi estesa all’auto della donna, parcheggiata vicino al carcere, e all’interno della quale è stato rinvenuto un involucro contenente altra sostanza, presumibilmente sempere hashish, del peso di circa 100 grammi. Su disposizione della magistratura la donna è stata quindi posta agli arresti domiciliari, in attesa delprocesso per direttissima. Il Sappe "si complimenta per la brillantissima operazione della polizia penitenziaria di Orvieto che, sebbene continuamente bistrattata da carenze organiche, scelte discutibili operate dai vertici dell’amministrazione quali ad esempio negazione delle ferie, tentativi di demansionamento di alcune figure, taglio di straordinari e chiusura di alcuni servizi interni per carenza di personale, continua ad operare con spirito di abnegazione, con senso di appartenenza e con sacrifici enormi". Il Sappe "auspica che senza indugio, già da lunedì, il personale di polizia penitenziaria protagonista dell’operazione venga proposto dalla direzione per un encomio".