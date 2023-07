Droga a ragazzini, sgominata la gang Blitz dei carabinieri: 8 provvedimenti

Importante operazione antidroga dei carabinieri che hanno smantellato un giro dedito allo spaccio di cocaina e hashish a Orvieto e nelle zone limitrofe, adottando misure restrittive nei confronti di otto giovani stranieri di ordine nordafricana, domenicana e rumena. Due di loro sono stati arrestati, nei confronti di altri è tre sono stati emessi divieti di dimora nel territorio comunale e per gli altri sono scattati gli obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. La prolungata attività di indagine svolta dai carabinieri ha consentito di verificare che gli otto indagati gestivano un florido "mercato" formato da decine di clienti abituali, la maggior parte minorenni. Il blitz ieri mattina all’alba. Nel corso dell’attività, diversi sono stati i recuperi di sostanza stupefacente effettuati dagli investigatori dell’Arma nei confronti di numerosi consumatori, con le segnalazioni amministrative conseguenti. A tali riscontri è seguita una puntuale attività di osservazione, controllo e pedinamento, nonché un’ attività di acquisizione documentale, anche tramite l’analisi dei tabulati telefonici che hanno consentito di delineare con esattezza le responsabilità degli appartenenti al gruppo. L’indagine che si è protratta per alcuni mesi, ha quindi permesso di ricostruire come, tra aprile 2022 e marzo 2023, gli indagati abbiano effettuato 626 cessioni di stupefacente, di cui una di cocaina per 3 grammi e 625 di hashish, per un totale di 1070 grammi di sostanza ceduta (controvalore economico totale di 10mila euro). Zona privilegiata dello spaccio è Orvieto scalo che si conferma il quartiere più a rischio degrado della città come viene segnalato ormai da tempo dagi residenti e come confermano anche ripetuti casi di cronaca. Nel corso delle perquisizioni a carico di alcuni degli indagati sono stati rinvenuti e sequestrati altri 25 grammi di hashish.

Cla.Lat.