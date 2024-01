’Dov’è finito lo Zio Coso?’ agli Avvaloranti. E poi il teatro ragazzi

Crescono le proposte al Teatro degli Avvaloranti. Domani alle 21 c’è il terzo spettacolo per “La Nuova Stagione”, la stagione di prosa curata da Fontemaggiore: “Dov’è finito lo Zio Coso?“, liberamente tratto dal romanzo “Lo zio Coso” di Alessandro Schwed con adattamento e regia di Manfredi Rutelli e protagonisti Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan. Storia apocalittica del rischio dell’oblio e del revisionismo, vede due protagonisti, il viaggiatore Melik e il veterinario Oscar Rugyo, incontrarsi in un treno che sta portando Melik in Ungheria, alla ricerca delle sue radici e di suo zio. Un incontro surreale e devastante, che porterà Melik ad apprendere che la Seconda Guerra mondiale non c’è mai stata. Con relativa negazione di tutto ciò che da quell’evento è derivato.

E subito dopo, sabato alle 17 riparte la stagione per famiglie con “La Bella e la Bestia“, nuova produzione di Fontemaggiore in una versione lontana dai cliché per la regia di Massimiliano Burini, con Chiara Mancini e Raffaele Ottolenghi (nella foto). La stagione pororrà sei spettacoli, informazioni allo 075.5286651.