Dottori commercialisti: crescono redditi e volumi d’affari

TERNI Nel 2022 la Cdc (Cassa dottori commercialisti) ha erogato per l’assistenza ordinaria agli iscritti della provincia di Terni (194 iscritti, ovvero il 22% del totale dei professionisti umbri) oltre 26mila euro. E, sul versante dei redditi e dei volumi d’affari 2021, l’andamento degli associati della provincia di Terni appare "in netto miglioramento, rispetto all’anno precedente", con "un incremento maggiore, al confronto con la media nazionale e regionale, con un reddito medio in crescita di quasi il 16% rispetto a quello dell’anno precedente (oltre 56.000 euro contro i quasi 49.000 del 2021) e un volume d’affari che ha raggiunto quasi 102.000 euro, rispetto agli oltre 81.000 euro dichiarati nel 2021 (+24,6%)". Domani l’assemblea deglòi iscritti nella sala convegni “Santoloci“ di Arpa. Per il presidente della Cassa, Stefano Distilli, "i dati positivi sui redditi e i volumi d’affari dimostrano che il dinamismo della professione ha permesso di affrontare positivamente l’attuale crisi economica. I dati sulla composizione demografica, però, rilevano che è necessario valorizzare la presenza di giovani e donne.