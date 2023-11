Dottoresse diventano modelle per la prevenzione contro i tumori

Hanno accettato di togliersi il camice per diventare modelle per un giorno a scopo benefico. Sono dodici dottoresse umbre che operano a sostegno delle malate oncologiche. Si sono messe in gioco per promuovere e diffondere l’importanza della prevenzione. Il calendario per il quale hanno posato è stato realizzato dalla Fondazione “Un’idea per la Vita” presieduta da Laura Cartocci e presentato lo scorso weekend nel gala annuale della onlus alla Tenuta Montenero di Deruta.

"Il ricavato della vendita – ha sottolineato la presidente – verrà devoluto quest’anno per l’acquisto di uno speciale lettino reclinabile per biopsia stereotassica che verrà donato all’ospedale di Branca nell’Eugubino-Gualdese".

"Un anno può fare la differenza, prenditi cura di te", è il messaggio che campeggia nella prima pagina del calendario che ricorda e sottolinea come la prevenzione sia fondamentale. "Una diagnosi precoce _ hanno confermato le dottoresse-modelle intervenute al gala benefico – può davvero salvare la vita".