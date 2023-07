Dottorato di ricerca Per iscriversi ai corsi c’è tempo fino al 28

Il 28 scadono i termini per presentare la domanda di ammissione al XXXIX ciclo dei corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università per l’anno accademico 2023-2024. I dottorati sono corsi di alta formazione triennali rivolti a laureati magistrali, per formare profili professionali di altissimo livello: un dottore di ricerca, infatti, non solo possiede le competenze per svolgere attività di ricerca, ma anche quelle necessarie ad affrontare le complesse sfide che la pubblica amministrazione e le aziende sono chiamate a gestire quotidianamente.