Doppio evento di padel di livello internazionale all’"Hangar Experience"

Doppio appuntamento per gli appassionati di padel a Orvieto. Nel giro di dieci giorni i campi dell’Hangar Padel Experience di Fontanelle di Bardano ospiteranno due eventi: domani e domenica le finali Gold e Silver del Master regionale Winter Cup, con il patrocinio del Comune e dal 21 al 25 febbraio le pre qualificazioni al Premier Padel Major che si svolgerà al Foro Italico di Roma dal 17 al 23 giugno. Si parte domani, dalle 9, con le semifinali del Master, domenica, dalle 10.30, in programma le finali Argento (femminile e maschile) e Oro (femminile, maschile e misto). Per il Premier Padel Major, la più importante competizione internazionale di padel in Italia, comparabile ai tornei del Grande Slam di tennis, dal 21 al 25 febbraio nell’impianto di Orvieto si giocheranno le gare di una delle due tappe che interesseranno l’Umbria organizzate dalla Fitp Umbria con l’Hangar Padel Experience. Le gare di doppio maschile e femminile in programma coinvolgeranno le giocatrici e i giocatori italiani di terza e quarta fascia.