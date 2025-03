Doppio cognome: "Un diritto di figli e genitori"

La legge italiana fino al 2016 prevedeva la possibilità di dare ai figli fino a tre nomi, ma un solo cognome, o meglio questo non era ciò che la legge italiana prevedeva, bensì ciò che dava per scontato. Grazie alle sentenze della Corte costituzionale oggi è prevista l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori. Quante persone lo sanno? "Nel nome della madre. Storia del doppio cognome in Italia (e non solo)", è il titolo di un recente saggio scritto da Maria Dell’Anno Sevi (già vincitrice del Premio Letterario Città di Castello 2018) scrittrice, giurista e criminologa, pubblicato dalla casa editrice tifernate LuoghInteriori, presentato in Comune su iniziativa dell’associazione Tracciati Virtuali e dell’Udi. "L’identità non è un dettaglio burocratico – ha dichiarato l’autrice - ma il fondamento di ciò che siamo. Privare qualcuno del diritto di riconoscersi pienamente significa negargli un pezzo della sua esistenza".