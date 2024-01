Doppia multa a struttura turistica abusiva

TODI – Proseguono i controlli della Polizia locale per contrastare l’abusivismo. Nei guai è finita un’altra struttura turistica operante nel territorio, dove ormai dalla scorsa estate l’amministrazione comunale ha disposto un deciso giro di vite. Dopo una serie di controlli incrociati, corredati anche da prove di prenotazione e simulazioni di pagamento per ricostruire il ‘modus operandi’, gli agenti della municipale hanno accertato l’effettivo svolgimento dell’attività ricettiva, promossa anche sul web, in assenza delle previste autorizzazioni.

Nella giornata di martedì sono stati elevati due verbali da 3.333 euro ai due co-titolari della struttura, con segnalazione alla Guardia di Finanza per gli ulteriori accertamenti di tipo fiscale di competenza, alla Questura per l’inosservanza delle comunicazioni obbligatorie in campo amministrativo e all’ufficio commercio per disporre la chiusura dell’esercizio. Altra comunicazione è stata indirizzata all’ufficio tributi per il recupero delle imposte e tasse locali non correttamente pagate per la tipologia di attività. Anche in questa occasione si tratta di una struttura con un alto livello di ospitalità immersa nella campagna tuderte. Altre tre attività, oggetto negli stessi giorni di uguale attenzione, sono invece risultate regolari. "L’attività di verifica da parte del Corpo guidato dal Maggiore Giuseppe Padricelli - sottolinea il sindaco Ruggiano - sta proseguendo con continuità. Ad oggi sono una cinquantina le strutture passate al setaccio e una decina quelle chiuse o sanzionate. Come amministrazione abbiamo dato la disposizione di proseguire nei controlli sull’intero ambito comunale anche in questo periodo di maggior stasi turistica".

