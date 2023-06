Dopo lo stop ai lavori del ’’Verdi’’ il sindaco incontra Sgarbi

TERNI – Per la questione del Teatro Verdi il sindaco Stefano Bandecchi incontrerà probabilmente il 15 prossimo, a Terni, Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura. Lo annuncia in un video social lo stesso primo cittadino, che conferma lo stop ai lavori e l’intenzione di rivedere il progetto. "Vi sembra normale che il 30 maggio – afferma Bandecchi – possa essere stato firmato un contratto per la restaurazione del Verdi, proprio quando si scopriva che la vecchia Giunta era crollata; proprio in quella giornata si dava vita ad un contratto milionario senza attendere l’ingresso del nuovo sindaco. Comunque non cambierà niente, i lavori al Verdi non avranno inizio finché non si deciderà di fare ciò che la città più desidera, cioè la riproduzione del vecchio Teatro Verdi". "Forse il 15 vedrò a Terni Sgarbi e ne parleremo – aggiunge il sindaco –, prima incontrerò tutti quelli che hanno a che fare con questa vicenda".