Dopo le spaccate il Pd chiede la presenza delle forze dell’ordine

I consiglieri comunali del Pd, Sarah Bistocchi e Francesco Zuccherini, dopo le spaccate a Sant’Erminio hanno scritto all’assessore alla sicurezza, Luca Merli, una lettera per chiedere un intervento per aumentare il presidio delle forze dell’ordine in questo territorio per migliorare la vivibilità nel quartiere. "Chiediamo una più puntuale attenzione delle istituzioni nei confronti di un territorio il cui tessuto sociale, economico è quotidianamente impegnato nel valorizzare il proprio quartiere".