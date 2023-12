Dopo la sconfitta

TREVI A distanza di oltre cinque mesi dalla consultazione elettorale che dopo 50 anni ha visto la coalizione di centrodestra riappropriarsi dell’esecutivo, il Pd traccia le linee programmatiche nel tentativo di rialzare la testa. "L’ ondata di ultradestra che sta attraversando l’Europa che ha portato anche a Trevi le forze conservatrici al governo della città, ha spinto il Pd del circolo trevano – conferma il segretario Massimo Valentini (in foto con Sandro Mignozzetti) a darsi una organizzazione più leggera, con il compito di non disperdere le energie positive raccolte nel corso della campagna elettorale e di riconnettersi con la cittadinanza, che già avverte l’esigenza di un luogo di discussione e di costruzione di idee e progetti alternativi a una destra che ha saputo raccogliere il dissenso e contenere le paure, ma facendo leva soltanto su risentimento e delusione". "C’è una fase nuova, ma noi non dimentichiamo i valori tradizionali alla base del nostro impegno - continuano i dem – , le forze progressiste e di sinistra hanno un forte radicamento nella vita politica cittadina: la solidarietà, la coesione sociale, l’importanza di una rete di servizi capillari, sono oggi più che mai necessari in un momento di grandi difficoltà per le famiglie. Valori che saranno ben interpretati dal gruppo di opposizione Trevi Bene Comune e dal consigliere Sandro Mignozzetti. Il Pd farà la sua parte"