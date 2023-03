"Dopo il sisma si riparte dai giovani"

E’ un compito difficile amministrare una città durante uno degli sciami sismici più violenti degli ultimi anni in Italia e in Europa. Il sindaco Nicola Alemanno ha avuto l’onere e l’onore di essere la guida di una delle città più colpite dal terremoto del 2016 che flagellò il Centro Italia. Lei era sindaco nel 2016, cosa ricorda di quei tragici momenti?

"Ricordo ancora il sapore della polvere; ho scritto addirittura un libro per fissare i ricordi che stavano svanendo. Il dolore più grande è stato quando il 30 ottobre ho chiesto ai cittadini di andarsene da Norcia. Mi chiedevo se sarei stato capace di affrontare il domani: ero preoccupato per la situazione e per quello che avrei dovuto fare per aiutare la mia gente".

Come ha saputo conciliare il ruolo di sindaco con quello di padre in quelle ore?

"Mio figlio era fuori città, non riuscivo a comunicarci poiché nel momento del terremoto il mio telefono era impazzito. In quei momenti avrei voluto sdoppiarmi per stare con la mia famiglia e con i miei cittadini allo stesso tempo. Ognuno cercava delle risposte, tutti cercavano risposte".

Come si immagina la Norcia del futuro?

"Norcia è il cuore dei Monti Sibillini, quando sarà nelle vostre mani sarà un paese migliore. Spesso si dice che Norcia non è un luogo per giovani. Ma non è così, abbiamo tante attrattive, spazi aperti per i giovani. La città sta rinascendo e presto ci sarà un passaggio di testimone essendo voi il futuro di Norcia. Dovete quindi essere pronti a prendervi cura della vostra città. Una città che stiamo ricostruendo per voi".

Cosa consiglia a chi si vuole avvicinare al mondo dell’impegno sociale e della politica?

"La politica è il modo migliore per mettersi in contatto con la comunità, tutto ciò che si è appreso attraverso la propria esperienza in mezzo alle persone poi si restituisce alle persone stesse. Politica è poter e saper interpretare i bisogni degli altri, soprattutto dei più bisognosi e impegnarsi per riuscire a trovare delle soluzioni consone a tutti. È la più nobile delle arti e la più difficile perché in politica devi trovare il modo per far sì che gli altri condividano con te queste tue ragioni e farle diventare concrete al fine di offrire risposte. Una delle frustrazioni più grandi che vive un amministratore è quella di ricevere tantissime istanze che richiederebbero risposte ma che non sempre si riescono a dare. La politica regala molto e si prende tutto, essa ti permette di vivere la grandissima gioia di veder sorridere qualcuno che ha ricevuto risposte delle quali aveva estremamente bisogno. La politica è la cosa più bella che potete fare crescendo".