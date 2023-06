Dopo il rogo il degrado "Nel garage condominiale infiltrazioni e cattivi odori"

Dopo l’incendio nel garage, che ha danneggiato diverse auto, nel condominio gestito all’Ater e di proprietà comunale, è rimasto il disastro. Accade in via Flaminia Nord, a Scanzano, dove i condomini si trovano alle prese con pozze d’acqua stagnante e maleodorante e detriti vari, sparsi tra le auto danneggiate dal rogo di oltre un mese fa. A segnalare la situazione che sta creando parecchi disagi agli affittuari dello stabile è Luciano Gasparrini, del sindacato Sunia: "La situazione va sanata quanto prima – spiega – ci sono già stati troppi ritardi.

Anche perchè il periodo estivo sta favorendo la presenza di insetti e i cattivi odori: per chi ci abita è un grosso problema. La gestione del palazzo è dell’Ater, mentre il Comune è proprietario dell’immobile. Ebbene l’Ater, dopo l’incendio, aveva subito ripristinato la corrente elettrica, il Comune-proprietario aveva preso in carico gli interventi di rispristino dei luoghi dicendo che avrebbe fatto effettuare i lavori da proprie ditte. In realtà fino ad ora è stato fatto ben poco. Il fatto è che la situazione va sanata quanto prima, basta avvicinarsi al maxi-garage per avvertire anche i cattivi odori. L’incendio ha danneggiato e deformato anche le tubature e oltre alle infiltrazioni d’acqua arrivano anche quelle degli scarichi dei servizi igienici, a guidicare da quello che si sente nell’aria.

I problemi maggiori ovviamente li avverte chi abita ai primi piani ma comunque riguardano tutti gli inquilini", aggiunge Gasparrini. L’ultima sottolineatura del sindacalista riguarda la sicurezza e si punta l’indice sul fatto che "l’area non è stata adeguatamente isolata, visto che si trova in bruttissime condizioni, con pozze d’acqua e residui dei danni lasciato dal fuoco sparsi in giro".

La richiesta che arriva da Gasparrini è quella di intervenire al più presto per "ripristinare le condizioni igieniche e lo stato dei luoghi, visto che l’attesa è durata già abbastanza".

Patrizia Peppoloni