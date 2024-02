Dopo il rinvio, torna domenica il 62° Carnevale dei ragazzi

Dopo il rinvio della manifestazione della scorsa domenica 11 febbraio a causa del maltempo, il 62° Carnevale dei ragazzi si svolgerà esattamente una settimana dopo, il 18 febbraio. Il programma prevede il raduno presso il Piazzale Martiri Umbri della Resistenza alle ore 14:45 e la sfilata, che sarà composta dai quattro gruppi mascherati e dai quattro carri allegorici iscritti all’evento, seguirà il seguente percorso: Via Beniamino Ubaldi, Via Perugina, Via Campo di Marte, Porta di S.Pietro, Via Reposati, Via Mazzatinti e Piazza Quaranta Martiri.

Qui si concluderà la sfilata e alle 17:30 è prevista l’assegnazione del XXIV “Trofeo Mascherissima” con la giuria a cura del Consiglio Comunale dei ragazzi, mentre alle ore 18:00 si concluderà la manifestazione con la premiazione dei vincitori in Piazza 40 Martiri, allietata dalla band “The Music Brother William e Wilson”.

Alla manifestazione è abbinata la lotteria di Carnevale con ricchi premi.