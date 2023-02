Dopo 67 anni di matrimonio si risposano per avere la foto

Quasi settanta anni di vita insieme, amore, famiglia e lavoro, con un desiderio in sospeso: scattare una foto davanti all’altare della chiesa di campagna dove 67 anni fa avevano pronunciato il fatidico sì che nessuno immortalò perché il fotografo e altri invitati quel giorno rimasero bloccati dalla neve. Maria Flamini ha 87 anni è originaria di Apecchio ed è una cuoca sopraffina, il marito Settimio Caselli, di anni ne ha 89 anni è maestro artigiano edile, tifernate. Insieme vivono da quasi 70 anni a Città di Castello: "Il giorno del matrimonio era una fredda mattina di febbraio del 1956, con la neve che aveva sommerso il paesaggio a Fraccano, a metà strada fra Apecchio e Città di Castello – raccontano –. Proprio a causa della copiosa nevicata alcuni parenti e il fotografo ufficiale che avrebbe dovuto immortale lo scambio delle fedi nuziali alla presenza dell’allora parroco don Sante Ba, non riuscirono a raggiungere il luogo della cerimonia per la troppa neve. Mi ricordo che anche per noi sposi e per i familiari più stretti fu davvero un’impresa arrivare a destinazione, resa possibile grazie all’utilizzo di carrozze trainate da animali e volontari disposti a spalare la neve nei punti più critici".

Alla fine però l’amore ebbe la meglio sulla neve, ma non ci fu neanche una foto ricordo di quella cerimonia: "Infreddoliti ed emozionati, riuscimmo ad arrivare in chiesa e il matrimonio fu celebrato con grande gioia e festeggiato, poi come si conviene con un pranzo secondo tradizione", aggiungono. Ora a distanza di quasi 70 anni da quel momento che ha segnato la loro vita Maria e Settimio avranno la possibilità di tornare in quella chiesa a Fraccano e di assistere alla messa che sarà celebrata da don Giancarlo Lepri e scattare quella foto mai avuta. Appena sarà possibile oggi come 67 anni fa. Con loro ci saranno le tre figlie, Gabriela, Nadia e Giuseppina e i quattro amati nipoti, Emilia, Giulia, Chiara e Piergiorgio insieme ad amici e parenti. Intanto giungono gli auguri istituzionali da entrambi gli ambiti territoriali di provenienza, Città di Castello e Apecchio, attraverso i sindaci, Luca Secondi e Vittorio Nicolucci.