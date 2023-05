Donna uccisa, svolta nelle indagini Nuovo sopralluogo a Pistrino

A più di cinque mesi dal ritrovamento del cadavere di Mariel Soethe, 70 anni, picchiata e uccisa nella sua casa di via Sfrilli da qualcuno senza un nome, le indagini non si sono mai fermate. Ed hanno portato gli inquirenti ancora una volta a Pistrino, a due passi dall’abitazione della donna, che era di origine tedesca, ma che viveva qui da tanti anni.

Dal primo dicembre 2022 la vita degli abitanti di questa frazione del comune di Citerna è cambiata: il via vai di carabinieri lo hanno visto già diverse volte, ma si sono sempre fermati nella casa della settantenne uccisa. Ieri mattina invece il furgone della Scientifica e le auto dei carabinieri e del pubblico ministero, si sono fermate poco distanti, in una palazzina in via Franchetti dove sono state sentite alcune persone e sequestrati "oggetti". Sembrerebbe che i militari abbiano rivolto l’attenzione verso una vettura, dalla quale sarebbero stati prelevati degli accessori, alcuni rilievi anche su di una bicicletta, (del sopralluogo di ieri non è stata data alcuna comunicazione ufficiale agli organi di stampa, quindi il condizionale è d’obbligo, ndr). Quello che è certo è che in molti hanno avuto la sensazione che le indagini abbiano subito un’accelerata e che gli inquirenti siano alla ricerca di nuovi importati riscontri.

A distanza di oltre cinque mesi non ha ancora un volto l’assassino di Mariel, ma la Procura di Perugia - che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti - ha in mano diversi elementi. I carabinieri di Città di Castello e gli specialisti del reparto Scientifico da Perugia insieme al pubblico ministero Paolo Abbritti nel corso del lungo intervento hanno sentito anche alcune persone informate sui fatti. Le indagini sul caso restano coperte da massino riserbo. Da quanto si apprende al momento non risulterebbe nessuna persona in stato di fermo per questo omicidio.

Il 25 gennaio scorso ancora una volta i carabinieri, con gli specialisti del Raggruppamento investigazioni scientifiche (Ris) di Roma avevano effettuato prelievi nell’appartamento in uso alla settantenne, dove viveva da sola e dove è stata uccisa probabilmente da qualcuno che conosceva bene.

L’autopsia aveva confermato che il decesso di Mariel era sopraggiunto a causa di politraumi al volto e al torace, venne picchiata e lasciata morire in casa dove è stata ritrovata dopo diversi giorni.