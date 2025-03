Donna sparita. Era andata a trovare i parenti

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco ieri hanno cercato una donna straniera per la quale è stata presentata una denuncia di scomparsa. Si tratta di una signora di 62 anni. La donna era arrivata dall’estero, allo scopo di far visita ad un congiunto che vive nel territorio gualdese, nella zona di via Totila; è nelle vicinanze della rotonda sulla ex strada statale 444 per Assisi. La sera di sabato la signora era uscita per una commissione, sembra per fare la spesa, ma l’hanno attesa inviano, non ha più fatto ritorno a casa. I familiari, preoccupati, hanno informato le forze dell’ordine e sono scattate le ricerche. Sinora vane. La signora viene descritta come persona tranquilla ed equilibrata. Al momento non ci sono ipotesi sulla sua scomparsa; All’opera anche un elicottero per perlustrare il territorio.