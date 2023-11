Donna scomparsa, ricerche lungo il Tevere

Umbertide (Perugia), 12 novembre 2023 – Sono in corso da sabato sera le ricerche di una donna di 61 anni scomparsa a Umbertide. I vigili del fuoco hanno mobilitato l’Unità di crisi locale con personale esperto in topografia applicata al soccorso), i cinofili, la squadra di Città di Castello e una squadra fluviale per ispezionare il tratto del fiume Tevere che costeggia l'abitato. Sul posto presenti anche i carabinieri.