Donna trovata morta in casa, grave un’altra persona. Ipotesi monossido

Terni, 29 ottobre 2023 – Tragedia a Terni, dove una donna di 44 anni è stata trovata morta in via Rossini, nell’immediata periferia cittadini. Il cadavere è stato rinvenuto in casa. Un’altra persona, che si trovava con lei, è grave in ospedale.

Ci sarebbe una intossicazione da monossido all’origine della tragedia. L’intervento del 118 è stato vano, mentre il personale sanitario ha soccorso e portato in ospedale l’uomo che era con lei e che adesso è grave.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia, che adesso ricostruisce cosa è accaduto. La salma della donne è a disposizione dell'autorità giudiziaria.