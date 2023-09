Donna minacciata nell’androne. Arrestato un diciannovenne

TERNI Arrestato dalla polizia un 19enne romeno, già noto alle forze dell’ordine, che impugnando una siringa prima ha minacciato, nell’androne del palazzo, una signora che rientrava in casa, poi si è scagliato sugli agenti intervenuti. La donna ha denunciato, mercoledì sera, di aver trovato il giovane nell’androne del suo condominio con in mano una siringa e che le impediva di salire le scale; era riuscita comunque a passare, ma quando, più tardi, era scesa in cantina, lo aveva trovato di nuovo e questa volta l’aveva minacciata di morte. All’arrivo degli agenti delle volanti, il 19enne

(già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria due volte al giorno e di dimora nel comune di Terni, per una serie di furti che gli erano costati anche l’arresto), apparso in forte stato di agitazione, ha iniziato ad insultarli e, contemporaneamente, a minacciare nuovamente la signora, cercando di scagliarsi contro di lei. E’ stato fermato con il Taser e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La signora ha presentato denuncia per minacce.