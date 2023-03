Donna, è festa Gli spettacoli in rosa

Arte, teatro, musica, libri e incontri, tutti rigorosamente in rosa. Il mondo della cultura e dello spettacolo si mobilita oggi per celebrare la Festa della Donna, con spettacoli e appuntamenti al femminile. Da ricordare che per tutta la giornata l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali sarà gratuito, con l’aggiunta di alcune visite speciali: al Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia visita alle 17.30 sulle donne etrusche (prenotazione allo 0755727141), al Museo Archeologico Nazionale e Teatro romano di Spoleto alle 11 si va alla scoperta del monastero femminile di Sant’Agata, al Museo Archeologico di Orvieto c’è un percorso tutto femminile e all’Area archeologica di Carsulae alle 15 visita tematica “La curiosità è donna” (prenotazioni allo 0744333074).

Tante iniziative a Perugia, iniziando alle 11.30 con le letture ad alta voce, alla Biblioteca degli Arconi. Alle 16.30 alla Sala dei legisti di palazzo Baldeschi “La prima donna eletta all’Accademia di Francia. Omaggio a Marguerite Yourcenar”, evento che chiude le celebrazioni della scrittrice francese su idea di Enzo Cordasco e Daniele Lupattelli con interventi e reading.

Un pomeriggio ricco a Palazzo delle Penna iniziando alle 15.30 con “Beatrice e le altre. Donne a Palazzo della Penna“, visita guidata gratuita alla scoperta delle donne raffigurate nelle opere d’arte nell’ambito della mostra “Cento tavole e altri racconti“ dedicata a Ulisse Ribustini. Alle 16.30 c’è “Il coraggio è donna“ iniziativa delle Associazioni Libertas Margot e Giornalismo Attivo con tante testimonianze per sottolineare come l’emancipazione femminile passi per i vari comparti della società civile e sia ancora una lotta tragica in diversi Paesi del mondo.

E ancora, alle 18.30 alla Sala dei Notari “L’Arte è... Donna”, spettacolo di musica e letteratura con la Filarmonica di Pila e Next Audiolibri. Alle 19.30 al Numero Zero (ristorante di via Bonfigli“ con “Emmipiacevavivere” di Michelangelo Bellani con Caroline Baglioni e le musiche di Francesco Federici, sulle suggestioni di una memoria al femminile. Ingresso libero. Spazio ai libri: alle 17.30 alla Biblioteca Salvatorelli di Marsciano si presenta “Donne invisibili” di Maria Elena Ruggiano, alle 18 al Museo della Tela Umbra di Città di Castello il saggio di Massimo Desideri “Contessa Lara. La vita “inimitabile’ di una scrittrice di successo nell’Italia di fine Ottocento e il suo tragico femminicidio".

Sofia Coletti