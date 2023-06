Donna di 66 anni muore cadendo dalla finestra mentre puliva i vetri

Sarebbe caduta accidentalmente, probabilmente mentre puliva i vetri dell’abitazione. Un salto nel vuoto che è stato fatale per una donna di 66 anni, morta durante il traporto in ambulanza al Santa Maria della Misericordia. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì (nella foto la palazzina dove è caduta la donna): erano circa le 19.30 quando i soccorsi sono arrivati a tutta velocità in via Bontempi, nel centro storico di Perugia. Al lavoro sull’accaduto, che ha destato sconcerto e dolore nel cuore della città, c’erano i carabinieri intervenuti insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118 che hanno tentato una disperata corsa in ospedale per salvare la vita alla donna, ma purtoppo senza successo. Sono ancora in corso gli accertamenti per determinare le modalità di quello che appare come un incidente domestico.

Non sarebbero, infatti, emersi elementi tali da far maturare ipotesi di diverso tipo. Una fatalità, nel corso di un’attività ordinaria come era successo, per esempio, nel recente passato, all’addetto di una ditta di pulizie, precipitato in un’intercapedine delle scale di un palazzo a San Mariano di Corciano. Anche in quella circostanza, l’incidente si è verificato mentre la vittima era intenta a pulire i vetri, in piedi su una scala.