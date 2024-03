"Doniamole un pulmino". Raccolta-fondi per aiutare una bambina malata

La somma di 38mila euro per aiutare una bambina gravemente malata. E’ questo l’obiettivo che si propone l’associazione Salvagente per sostenere la famiglia della piccola ternana (quattro anni) che è affetta da un tumore dall’età di un anno. Ha una peg, una tracheostomia ed è attaccata ad un ventilatore 24 ore su 24. Viaggia su una Fiat Punto con tutta l’attrezzatura. Da Terni al Mayer di Firenze, per fare una gita o per qualunque altra cosa. La bimba ha una vita molto difficile ed anche i suoi genitori. Ma non mollano. Quando si ammala un figlio così gravemente la vita diventa davvero difficile. Anche le cose più banali diventano difficili, soprattutto se la malattia ti fa cadere addosso anche difficoltà economiche perché lo Stato non ti aiuta.

"È una cosa inaccettabile – spiega Mirko Damasco di Salvagente – Ci vuole un pulmino per viaggiare bene, larghi ed in sicurezza. Salvagente ha deciso che proverà con tutte le forze a cambiarle la vita da questo punto di vista, donandole un pulmino. Dobbiamo raccogliere 38 mila euro per cambiare la sua vita. È un obiettivo tutt’altro che difficile".

La petizione on line ha già raccolto circa 24mila euro, ma serve ancora una sforzo per acuistare il pulmino. "Come abbiamo già fatto altre volte, come abbiamo fatto per Gaza per cui abbiamo raccolto 33mila euro, mettiamo in stand by i nostri progetti a cui penseremo da soli, e vi chiediamo questo perché la bambina è figlia di tutti noi. E lo facciamo non a caso il giorno prima di decollare per l’Africa. Quando vi diciamo che un bambino è un bambino in ogni parte del mondo vi diciamo questo".

L’associazione Salvagente sul profilo Facebook pubblica il link e come fare per poter donare e aiutare la bimba, ma anche il preventivo del pulmino ("Serve la massima trasparenza" chiarisce). Numerosi i commenti, tante le persone che apprezzano l’iniziativa: "Doniamo con il cuore, spero che questo preogetto si possa presto realizzare".