Doni alla biblioteca del reparto di pediatria

La biblioteca del reparto pediatrico dell’ospedale "San Giovanni Battista" di Foligno si arricchisce di libri grazie ad una cospicua donazione dell’associazione "Chiaroscuro" in collaborazione con il punto vendita Coop Centro Italia Foligno Agorà. L’iniziativa ad aprile nell’ambito della "Colletta Culturale" e ha fatto registrare un’adesione significativa. Allestito, per l’occasione, un carrello speciale dedicato, riempito di libri, volumi e favole acquistati all’interno del punto vendita Coop e destinati ai piccoli pazienti per alleviare il disagio del ricovero e regalare un sorriso e un po’ di spensieratezza. Nei giorni scorsi la consegna. Presenti Beatrice Messini, direttrice della struttura di Pediatria, Letizia Damiani della direzione sanitaria del "San Giovanni Battista", il direttore responsabile della rivista "Chiaroscuro" Alessio Vissani, la referente Coop Centro Italia Monia Botondi, il consigliere di amministrazione Coop centro Italia Viviana Guglielmi, il socio attivo della sezione Luciano Vissani e Gianluca Ricci, direttore del punto vendita Foligno Agorà.