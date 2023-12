Donazioni di sangue: "Aumentano i volontari ma si può fare di più"

Nel 2023 le donazioni di sangue sono aumentate, ma non sono ancora sufficienti a soddisfare il fabbisogno regionale tant’è che, a oggi, la sanità dell’Umbria è stata costretta ad acquistare circa 880 sacche di sangue fuori regione per far fronte alle necessità. È quanto è emerso dalla conferenza stampa di fine anno di Avis Regionale Umbria. Al 30 novembre le donazioni in Umbria sono state 35.916, 1.204 in più rispetto alle 34.712 del 2022 (+3,47%). Bene la situazione nella provincia di Perugia, con un aumento di donazioni del 4,88%.