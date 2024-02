Donazione Inner Wheel per gli ospiti Muzi Betti

Sempre più spesso associazioni, cittadini e club promuovono iniziative a favore della residenza per anziani Muzi Betti. E’ stato consegnato ieri mattina nel corso di una breve cerimonia il ricavato dello spettacolo teatrale che si è recentemente svolto agli Illuminati e devoluto a favore degli ospiti della Muzi Betti . Si tratta di presìdi sanitari molto utili per la struttura, ma sopratutto di "un atto d’amore, che fa bene ai nostri ospiti, perché ci permette di provvedere alle loro esigenze quotidiane, fa sentire la vicinanza e l’affetto di una comunità che non li dimentica", ha commentato la presidente Muzi Betti Annalisa Lelli, rimarcando con la vice Goretta Morini e i consiglieri Sabrina Balducci, Vittorio Massetti e Ivano Rampi la soddisfazione per l’attenzione costante che la cittadinanza dimostra nei confronti della struttura. "La donazione rispecchia la sensibilità e la volontà di tutte le socie dell’Inner Wheel, che vivono con grande responsabilità ed entusiasmo l’impegno in ogni ambito", ha aggiunto la presidente Inner Wheel Marisa Monni Sisi in riferimento alla donazione, frutto di uno spettacolo teatrale promosso recentemente in città, che ha permesso di acquistare presidi sanitari per l’assistenza degli ospiti della struttura. L’occasione ha permesso, più in generale, di fare il punto sulla situazione attuale della Muzi Betti, ma anche sugli obiettivi del consiglio di amministrazione. "Un’opportunità in più per ribadire la disponibilità da parte dell’amministrazione comunale a collaborare con i responsabili della Muzi Betti per fare tutti i passi necessari a sostenere e migliorare la condizione degli ospiti", hanno detto il sindaco Luca Secondi con l’assessore Benedetta Calagreti.