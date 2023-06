Donazione di Alvaro Azeglio Mancioli alla Biblioteca comunale di Ponte San Giovanni

Un quarto di secolo per testi e per immagini, quello donato da Alvaro Azeglio Mancioli alla Biblioteca comunale “Biblionet” di Ponte San Giovanni. Una raccolta antologica del periodico Pro Ponte che, a partire dal 1995, ha animato i dibattiti e l’impegno civico degli abitanti ponteggiani. "Ponte San Giovanni – interviene l’assessore Leonardo Varasano – ha una storia profonda legata agli Etruschi, ha un rilievo demografico importante ed è uno snodo nevralgico per tutto il territorio. Accogliamo questa donazione con riconoscenza".