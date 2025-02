Donazione dei mobilieri alla Casa ’Muzi Betti’

CITTÀ DI CASTELLO – Una libreria realizzata dai "maestri del mobile in stile" per l’angolo lettura allestito alla casa di riposo Muzi Betti. La donazione è dei fratelli Duchi, titolari dell’azienda specializzata nella creazione e lavorazione di mobili e manufatti artigianali in legno, che hanno regalato una libreria alla struttura per anziani dove poter collocare tutti i volumi e libri a disposizione di ospiti e familiari. "Un arricchimento importante per l’edicola e per l’angolo lettura alla Muzi Betti che permetterà a chiunque vorrà di donare un libro da poter mettere a disposizione degli anziani": è il pubblico ringraziamento della presidente Annalisa Lelli ai fratelli Duchi "per questo importante gesto di solidarietà che va ad implementare il progetto dell’edicola alla casa di riposo che è stata inaugurata lo scorso anno". Ogni mattina infatti grazie ad un privato benefattore gli anziani e ospiti della Muzi Betti possono sfogliare e leggere i quotidiani nell’angolo a loro dedicato come se fosse la classica edicola.