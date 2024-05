Donazione collettiva di sangue. Cantina Castello, super solidarietà

Una donazione collettiva di sangue nel nome della solidarietà. È quella operata dalla Cantina Castello di Corbara che per la prima volta ha reso protagonista il proprio staff di una giornata tutta all’insegna della generosità che salva vite umane. La prima donazione per il gruppo di collaboratori è avvenuta all’ospedale Santa Maria della Stella. "Un gesto semplice, ma fortemente significativo – sottolinea Fabiana Breccia, presidente di Avis Orvieto – che permette a molti malati di avere un’esistenza normale e in moltissimi casi di diventare un vero e proprio atto salvavita. I ringraziamenti vanno all’agronoma Francesca Bernicchi, responsabile della Cantina Castello di Corbara, ma sopratutto donatrice Avis da più di quarant’anni che continua a credere nella forza della cultura della donazione. I ringraziamenti vanno anche all’Usl Umbria 2, al Centro Trasfusionale di Orvieto e, in particolare, alla dottoressa Marta Micheli, responsabile del servizio immunotrasfusionale, che ci ha seguito in questo percorso, rendendosi disponibile in prima persona affinché tutto ciò fosse possibile. Le collaborazioni di questo tipo sono un esempio di come pubblico e privato possano insieme aiutare il sistema sangue ed essere pro-attivi per la salute del prossimo".

"Da un momento di convivialità vissuto insieme al nostro staff – afferma Francesca Bernicchi – è nata un’iniziativa che mi ha reso orgogliosa e felice. È stata una bella scoperta sapere che le persone con cui da anni condividi le giornate lavorative, sentano l’esigenza di dare una mano con un gesto civico e responsabile. Appoggiati dalla grande professionalità e passione dell’equipe Avis abbiamo iniziato così un percorso di visite ed esami clinici necessario per diventare donatori.