Donazione all’ospedale "Per Isabella" a Terni: ricordo vive con gesto di solidarietà

Importante donazione all’ospedale “Santa Maria“ di Terni da parte di familiari e amici di Isabella Carastro, scomparsa nel 2021 a 38 anni a causa di una malattia.

Il suo ricordo vive nell’associazione “Nell’amore di Isabella“, protagonista del gesto di solidarietà con la donazione. I genitori, parenti, amici e compagni di scuola di Isabella hanno fatto visita all’ospedale cittadino donando cinque carrozzelle al reparto di Oncologia, sei tiralatte e una poltrona elettrica a Pediatria. "Portiamo avanti il ricordo di Isabella – spiega il padre della donna venuta a mancare prematuramente, Salvatore Carastro – con diverse attività. Nel nostro piccolo, cerchiamo di portare un piccolo aiuto concreto a chi deve percorrere la strada che abbiamo dovuto percorrere noi, o a chi si trova in condizioni di difficoltà per motivi di salute. Un piccolo gesto che però tiene ancor più vivo il ricordo di nostra figlia". Nei giorni scorsi era stata l’associazione “I Pagliacci“, da anni attiva in ospedale e soprattutto in pediatria, a donare al nosocomio ventincinque aste porta-flebo e otto fasce pelviche. Risale allo scorso 28 giugno la donazione al reparto di Medicina interna di due carrelli polifunzionali, in memoria di Martina Medori, giovane scomparsa in un incidente stradale, e della dottoressa Paola Grasselli. Donazione che era stata promossa dai rispettivi familiari.