Donazione al reparto di cardiologia dal gruppo di preghiera

ORVIETO Importante donazione di un registratore holter in dodici derivazioni da parte del gruppo di preghiera Padre Pio Madonna della Cava, a favore del reparto di cardiologia del “Santa Maria della Stella“. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza delle rappresentanti dell’associazione, Patrizia Cruciani ed Alessandra Olivieri, guidate dal responsabile, Giacomo Gusmano, del dottor Patrizio Angelozzi, direttore medico del presidio ospedaliero, del dottor Andrea Mazza, direttore della struttura complessa di cardiologia, e della dottoressa Lorena D’Elia, coordinatrice infermieristica del reparto. "È l’ennesima importante testimonianza - sottolineano dalla Asl - della grande sensibilità e dello spirito di solidarietà del gruppo di volontari nei confronti dei sanitari e dei pazienti". Un sentito ringraziamento per questa utile donazione e per questo gesto di vicinanza, generosità e impegno, è stato rivolto ai rappresentanti e volontari dell’associazione dal direttore generale Piero Carsili dal direttore sanitario Nando Scarpelli e dai professionisti del reparto di cardiologia"