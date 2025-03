Donato: "Sarà chiusa l’ex cava di Lacugnano"

Sarà chiusa e interdetta all’accesso per motivi di sicurezza l’area dell’ex cava di Lacugnano. Dopo dell’assemblea con la cittadinanza del quartiere arrivano infatti i primi provvedimenti contro degrado e aree a rischio. "Grazie al sopralluogo della Polizia locale e al riscontro di Ater – fa sapere il consigliere Antonio Donato con deleghe in materia di Sicurezza Urbana – daremo subito avvio alla chiusura dell’area dell’ex cava di Lacugnano, spesso luogo di abbandono rifiuti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Oltre ai vari interventi e sopralluoghi in corso– spiega il consigliere –, stiamo lavorando in ordine di priorità rispetto alle richieste della cittadinanza. L’area dell’ex cava è stata per anni lasciata nell’incuria e senza un monitoraggio accurato da parte dell’amministrazione, grazie all’ascolto e alla sinergia tra Comune, cittadini e Forze dell’ordine, è stata inviata un’informativa all’Ater, proprietario dell’area, con il quale abbiamo programmato l’intervento di chiusura mediante il posizionamento di new jersey in cemento armato. Questo intervento – continua Donato – permetterà di interdire l’accesso veicolare, infatti, l’area nascosta e buia, era spesso usata come luogo per perpetrare illeciti di ogni tipo: abbandono di rifiuti, bivacchi, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, tutti fatti che minavano la sicurezza dei cittadini del quartiere di Lacugnano. Inoltre, la polizia locale ha intensificato i controlli nell’area, con stazionamenti e accertamenti delle violazioni del codice della strada. Ulteriori interventi sono in fase di esecuzione e presto incontreremo nuovamente i cittadini per restituire un quadro preciso e dettagliato"