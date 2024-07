Donati quadri dell’artista . Antonio Renzini

E’ intitolato “La Sacra Famiglia” il quadro donato dall’artista umbertidese Antonio Renzini per la cappella dell’ospedale Media Valle del Tevere. Il dipinto è stato consegnato dall’autore ieri mattina alla presenza di Nicola Nardella, direttore generale Usl Umbria 1, Luigi Sicilia, direttore sanitario f.f. Usl Umbria 1, Giuseppe Vallesi, direttore medico ospedale Pantalla, Ugo Paliani, direttore della Medicina Interna/Cardiologia ospedale Pantalla, Francesco Guiggi, responsabile chirurgia ospedale Pantalla, e del cappellano don Gerardo Vietri. Nel corso della cerimonia il direttore Nardella ha espresso, a nome di tutti i colleghi, dei sentiti ringraziamenti per l’opera donata che impreziosisce un luogo dove le persone si recano in preghiera mentre vivono, spesso, un momento particolare della propria vita. Sempre nella stessa mattinata il direttore generale ha visitato il reparto di medicina interna per ammirare altri quattro quadri del pittore Renzini donati dalla signora Elsa Moretti, come ringraziamento per l’attività dell’ospedale.