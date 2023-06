Don Posta, l’eroe che salvò gli ebrei Targa di marmo a Isola Maggiore

Adesso ad Isola Maggiore è impressa nel marmo l’azione eroica di don Ottavio Posta. Una stele di marmo "racconta" il salvataggio degli ebrei nella notte tra il 19 e il 20 giugno 1944 e del sacerdote che "seppe educare i suoi fedeli ai più alti modelli di virtù umane e di cristiana pietà", come recita il monumento. Realizzato su iniziativa del Comune di Tuoro, è stato inaugurato a fianco della Chiesa del Buon Gesù lungo Viale Guglielmi per ricordare la "medaglia d’oro al merito civile e giusto tra le nazioni". Presenti alla cerimonia le più alte cariche civili e religiose, tra cui il prefetto di Perugia Armando Gradone, il vescovo mons. Ivan Maffeis, la consigliera provinciale delegata Erika Borghesi e i sindaci di Tuoro Maria Elena Minciaroni e di Passignano Sandro Pasquali. Per ben quarantasette anni parroco di Isola Maggiore, don Ottavio Posta si rese protagonista insieme ad alcuni pescatori e con il contributo del poliziotto Giuseppe Baratta, di una coraggiosa azione di salvataggio nel giugno del 1944, quando trenta ebrei confinati a Isola dai tedeschi vennero portati nella zona già liberata dagli alleati, sbarcando all’antico molo di Sant’Arcangelo. "Un parroco e un padre per gli abitanti di Isola Maggiore - ha tenuto a precisare la sindaca Minciaroni, nel tratteggiare la figura del sacerdote – che si è contraddistinto per le elevate qualità umane e civili. Un portatore di valori; un sacerdote che ha rivendicato l’umano che nessuna tirannia riesce ad annientare". Sulla figura di don Posta si è soffermato a lungo anche lo storico Gianfranco Cialini che ha ripercorso le tappe che hanno condotto alla ricostruzione della vicenda della liberazione degli ebrei confinati ad Isola.